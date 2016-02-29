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زوجة الرئيس السيسي تزور الأقصر اليوم

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زوجة الرئيس السيسي تزور الأقصر اليوم زوجة الرئيس السيسي تزور الأقصر اليوم

السيدة انتصار عامر قرينة الرئيس عبدالفتاح

مراسل – ONA:

تصل إلى محافظة الأقصر اليوم الاثنين السيدة انتصار عامر قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة سياحية خاصة بصحبة عدد من أفراد العائلة.

وقالت مصادر،  أن حرم الرئيس ستزور عدة مناطق أثرية بالبرين الغربي والشرقي لمدينة الأقصر وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لتأمين زيارة  للمحافظة تتضمن انتشار موسع لرجال الأمن وتكثيف التواجد الأمني حول المناطق الأثرية والسياحية التي ستزورها حرم الرئيس وفي محيط المطار الدولي.

كما تتضمن الإجراءات تكثيف التواجد الأمني في محيط فندق إقامة حرم الرئيس من خلال نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية و الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

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أونا

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