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ضبط انتحارى يقود سيارة مفخخة بها نصف طن متفجرات باليمن

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ضبط انتحارى يقود سيارة مفخخة بها نصف طن متفجرات باليمن ضبط انتحارى يقود سيارة مفخخة بها نصف طن متفجرات باليمن

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت، جنوب شرقى اليمن، من إلقاء القبض على انتحارى يقود سيارة مفخخة فى منطقة العقاد بمديرة القطن بالمحافظة.

وذكر بيان لقيادة المنطقة، وزع على وسائل الإعلام، أن الانتحارى كان فى طريقه لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية بالمحافظة، وأن عملية القبض على الانتحارى، الليلة الماضية، جاءت عقب تتبع السيارة لعدة ساعات وبعد توقيف قائدها وبتفتيشها وجد بداخلها حوالى نصف طن من المواد المتفجرة المخبأة وسط براميل إضافة إلى عدد من الألغام المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتى فى إطار الحملة الأمنية التى تقوم بها وحدات من المنطقة العسكرية الأولى لتعقب المطلوبين أمنيا ولمنع المظاهر المسلحة داخل وادى حضرموت.

وطالب المواطنين بمزيد من التعاون مع سلطات الجيش والأمن والإبلاغ عن أى تحركات أو تواجد للعناصر الإرهابية التى تهدف إلى الإخلال بالأمن واستهداف المصالح العامة والخاصة.
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