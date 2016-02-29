مسئول أممى:نعتزم توسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات للمحاصرين بسوريا

أكدت منظمة الأمم المتحدة عزمها توسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة فى سوريا اعتبارا من الاثنين.

وقال يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة المقيم فى سوريا ـ فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الاثنين ـ أن الخطة الانسانية للأمم المتحدة على مدى الخمس سنوات المقبلة تستهدف ايصال المساعدات لنحو مليون سورى شهريا.

وأضاف المسئول الأممى أن شركاء الامم المتحدة عازمون على مد أكثر من 150 الف من السوريين فى المناطق المحاصرة بالمساعدات الإنسانية، وتشمل المساعدات مواد غذائية وطبية ومؤن صحية للعالقين فى المناطق المحاصرة.

وتأمل الأمم المتحدة فى أن يساهم اتفاق "وقف الأعمال القتالية" الذى بدأ سريانه ليل الجمعة فى حل أزمة المناطق المحاصرة.

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