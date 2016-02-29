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فى ثالث يوم لخرق الهدنة..اندلاع اشتباكات بين المعارضة السورية والجيش

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فى ثالث يوم لخرق الهدنة..اندلاع اشتباكات بين المعارضة السورية والجيش فى ثالث يوم لخرق الهدنة..اندلاع اشتباكات بين المعارضة السورية والجيش

قالت مصادر معارضة سورية " إن الجيش النظامى السورى جدد قصفه على عده مناطق بسوريا الاثنين، فى حين اندلعت اشتباكات بين عناصر المعارضة المسلحة والجيش السورى، رغم الهدنة المعلنة فى سوريا، وذلك لليوم الثالث على التوالى".

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية عن ما يعرف بـ "اتحاد تنسيقيات الثورة" قوله "إن الجيش السورى شن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض أرض على جبهة المرج فى الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق".

وقالت " إن الطيران الروسى مجدد غاراته على مدينة دارة عزة، فى ريف حلب الغربى، وبلدتى بابيص وكفربسين وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالى، ما أدى إلى دمار عدد من المبانى وإصابة عدد من المدنيين"، وأضافت " أن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب 12 آخرون من بينهم أطفال من جراء قصف روسى على مدينة جسر الشغور وأطرافها بريف إدلب الغربى".

وذكر المرصد السورى (المعارض الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له) أن 26 شخصا على الأقل قتلوا من الجيش السورى فى معارك قرب طريق خناصر–أثريا فى ريف حلب الجنوبى الشرقى.
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