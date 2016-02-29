بالصور.. ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة السلع التموينية فى السويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس، من ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الأساسية ( سكر - دقيق - ارز )، تقوم بجمعها وإعادة التعبئة مرة أخرى.

كانت وردت معلومات العميد محمد والى، مدير مباحث السويس، تفيد بوجود إحدى المخازن لتعبئة السلع الأساسية ( سكر - دقيق - ارز ) تقوم بجمعها وإعادة التعبئة مرة أخرى.

عليه، شنت مباحث التموين مأمورية برئاسة العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين والسادة مفتشى التموين والقوة المرافقة، حيث تمكنوا من ضبط إحدى المخازن بداخله عدد " 20" باكتة سكر - تحتوى على "10" أكياس سعة الكيس "1" كيلو وكذا عدد "400" جوال سكر سعة "50 كيلو بإجمالى 22 طن سكر، بجانب ضبط "2" طن و350 كيلو دقيق، وكذا ضبط " 1 " طن و250 كيلو ارز معبئة بأجوله بغرض استغلال حاجة الأسواق لهذه السلع الضرورية .

تم التحفظ على المخزن وعمل محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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