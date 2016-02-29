إنشاء 6 مدارس جديدة للتعليم الأساسى وأخرى للتربية الفكرية

صرح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بأنه تمت الموافقة من قبل وزارة الزراعة على تخصيص عدد من قطع الأراضى لإنشاء 6 مدارس للتعليم الأساسى بمراكز المحافظة المختلفة وأخرى للتربية الفكرية.

تضمنت الموافقة إنشاء 3 مدارس بمركز إطسا، إحداهما ابتدائية، وأخرى إعدادية، وثالثة للتربية الفكرية، حيث يتم إنشاء المدرسة الابتدائية، بعزبة الشبلى زمام قرية الغرق على مساحة 6 قراريط، وإنشاء جناح لمدرسة إعدادية، بناحية معجون التابعة لقرية شدموه على مساحة 6 قراريط، ومدرسة التربية الفكرية، بناحية الغرق على مساحة 20 قيراطاً، كما يتم إنشاء مدرستين بمركز أبشواي إحداهما للتعليم الأساسى، بناحية عزبة إلياس التابعة لقرية شكشوك على مساحة 16 قيراطاً، والأخرى ابتدائية، بعزبة زيد التابعة لقرية أبوكساه على مساحة 12 قيراطاً.

كما تضمنت الموافقة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى، بناحية عزبة أبو حجاب التابعة لقرية ترسا بمركز سنورس على مساحة 18 قيراطاً، ومثلها بيوسف الصديق على مساحة 16 قيراطاً بعزبة مسوتة التابعة لقرية الصبيحى.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن التواصل دائم ومستمر بين المحافظة والوزارات المختلفة، للحصول على الموافقات فى إطار من القانون، لإنشاء المؤسسات التعليمية والخدمية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وكذا تيسيراً على الطلاب بتوفير المنشآت التعليمية بالقرب من أماكن إقامتهم، توفيراً للجهد والمال، وتمشياً مع زيادة الأعداد، حيث يتم التوسع فى المنشآت التعليمية بناءً على خطة منظمة وممنهجة.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تيسير سبل التحصيل العلمى لأبناء المحافظة على جميع الأصعدة والمستويات للأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة وكذا مؤسسات التعليم المجتمعى.

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