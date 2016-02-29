7 ملايين جنيه لترميم وصيانة 9 مدارس بالفيوم

خصص المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، مبلغ 7 ملايين جنيه لترميم وصيانة 9 مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار حرصه على الارتقاء بالعملية التعليمية ووضع المؤسسات والمنشآت التعليمية على المستوى المناسب لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وإنجاز العملية التعليمية بنجاح لتقوم بدورها المنوط بها.

وتشمل أعمال الترميم والصيانة مدارس نزلة بشير والعامرية الابتدائيتين وأبو السعود بمركز الفيوم بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و397 ألف جنيه، ومدرستى الثورة الإعدادية بنات، والراضى الابتدائية التابعتين لإدارة سنورس التعليمية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و838 ألف جنيه، ومدرستى أبو جنشو الإعدادية وجبل سعد الابتدائية التابعتين لإدارتى أبشواى ويوسف الصديق، بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و842 ألف جنيه، ومدرستى وليدة، وكمال رحيم الإعداديتين التابعتين لإدارتى سنورس والفيوم بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و925 ألف جنيه.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن ترميم وصيانة تلك المدارس يأتى ضمن منظومة متكاملة لترميم جميع مدارس المحافظة لتقوم بدورها على الوجه الأكمل من خلال توفير البيئة المناسبة، إضافة إلى المنشأة المعدة بالشكل الحضارى الذى يؤدى دوره المنوط به.

وأكد أن الدولة لا تألو جهداً فى تقديم كل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية فى ربوع الوطن لتحقيق الارتقاء الشامل فى جميع مناحى الحياة.

ولفت إلى أن المحافظة تضع جميع مدارس الإدارات المختلفة فى منظومة الصيانة والترميم لتطويرها، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، منوهاً عن أن قطاع التعليم يأتى على رأس الأولويات للنهوض بمستوى الأفراد ليعود بالنفع على الجميع.

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