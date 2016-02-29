إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، برئاسة أحمد عيطة رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الحلابية التابعة لمجلس قروى تزمنت الشرقية والتى أسفرت عن إزالة 11 حالة إزالة على مساحة 8 قراريط أراضٍ زراعية.

وأوضح عيطة أن حملات الإزالة مستمرة فى إطار الخطة الموضوعة من قبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، لرؤساء المدن بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

من ناحية أخرى، واصلت الوحدة المحلية ببنى سويف حملاتها المستمرة لإزالة الاشغالات بمدينة بنى سويف حيث تمكنت من تنفيذ 187حالة اشغال بشوارع صلاح سالم، عبدالسلام عارف، الأزهرى، طريق الفيوم، الدائرى، الأباصيرى، شارع 17، استخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لإزالة الاشغالات والمخلفات.

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