أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

Google+ Print
إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، برئاسة أحمد عيطة رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الحلابية التابعة لمجلس قروى تزمنت الشرقية والتى أسفرت عن إزالة 11 حالة إزالة على مساحة 8 قراريط أراضٍ زراعية.

وأوضح عيطة أن حملات الإزالة مستمرة فى إطار الخطة الموضوعة من قبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، لرؤساء المدن بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

من ناحية أخرى، واصلت الوحدة المحلية ببنى سويف حملاتها المستمرة لإزالة الاشغالات بمدينة بنى سويف حيث تمكنت من تنفيذ 187حالة اشغال بشوارع صلاح سالم، عبدالسلام عارف، الأزهرى، طريق الفيوم، الدائرى، الأباصيرى، شارع 17، استخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لإزالة الاشغالات والمخلفات.

موضوعت متعلقه..
>بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف

http: //s.youm7.com/2597111
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365