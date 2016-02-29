4 علامات تدل على أن طبيب العيون متميز.. لو ملقتهاش اهرب قبل ما تندم

"العين عليها حارس" مثل شعبى قديم نردده باستمرار، ولزيادة حرصنا على صحة العين نذهب دائمًا إلى طبيب العيون مع الشعور بألم فيها ونحاول أن نختار الطبيب الناجح ليعالجها بدقة.

ووسط الأسماء والعيادات والمستشفيات المتخصصة فى أمراض العيون قد نقع بين يد طبيب لا يلتزم بكل إجراءات السلامة والأمن الصحى ما يعرضنا لأمراض يصعب السيطرة عليها.

وأوضح الدكتور كريم السواح، أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون: قد يصاب الفرد بالتهاب ميكروبى أو فيروسى فى العين نتيجة العدوى من مريض سبقه، وهذه العدوى تحدث نتيجة ملامسة الطبيب عين المريض بدون تنظيف يده أو عن طريق الأجهزة المستخدمة فى الكشف، وهذا الالتهاب يكون ظاهريا على جفن العين الخارجى وفى بعض الأحيان يصل إلى عدسة الإبصار وقد يعرض المريض للعمى.

وينصح الدكتور كريم السواح المريض بالتأكد من توافر 4 شروط فى عيادة طبيب العيون لحماية نفسه من الأمراض منها:

>- تعقيم جهاز كشف قاع العين، وذلك بإزالة الطبيب للطبقة البلاستيكية الرقيقة التى يضع عليها الفرد ذقنه بعد كل مريض حتى لا تنتقل الأمراض الجلدية إلى المريض التالى مع تنظيف جزء العدسة باستخدام قطنه بها مطهر.

>- ارتداء الطبيب للجوانتى الجراحى عند الكشف على المرضى لعدم انتقال ميكروبات العين بين المرضى.

>- تعقيم الطبيب يده بالمطهر قبل ارتداء الجوانتى والكشف على كل مريض.

>- قبل بدأ الكشف يجب على الطبيب قياس ضغط العين والحصول على مقاس العين للكمبيوتر حال تعامل المريض مع جهاز الكمبيوتر بصفة مستمرة.

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