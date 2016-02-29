حافظ على قلبك وتجنب ضغط الدم بممارسة الرياضة والطعام الصحى وعدم التدخين

أكدت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من الأمراض الشائعة فى مصر ، والتى تؤدى إلى مضاعفات كثيرة منها قصور الشرايين التاجية والجلطات الدماغية، وتضخم عضلة القلب، وخلل فى وظائف الكلى، ومضاعفات بالعين والكلى وبالتالى فإن علاجه يعتبر ضرورة وأن العلاج يعتمد على التشخيص.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الجمعية الأوروبية للقلب أصدرت عدة توصيات لكى يعيش الإنسان سليمًا دون الإصابة بضغط الدم منها:

>• تناول الطعام الصحى غير المحتوى على ملح مبالغ فيه.

>• الابتعاد عن التوتر.

>• تجنب التدخين.

>• المشى 3 كيلو مترات يوميا أو 30 دقيقة 4 بواقع مرات فى الأسبوع.

>• تناول الفاكهة والسلطة يوميًا.

>• تجنب السمنة والوقاية من السكر وعلاج المرض إذا ظهر بشكل مباشر.

>وقالت جميلة إن هناك مفاهيم مستحدثة فى علاج ضغط الدم، وإنه لا يتم الاعتماد على الأرقام إذ أن المفهوم الحديث يتجه إلى قياس الضغط المركزى بالأورطى ويتم قياسه بجهاز جديد.

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