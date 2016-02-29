أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حافظ على قلبك وتجنب ضغط الدم بممارسة الرياضة والطعام الصحى وعدم التدخين

Google+ Print
حافظ على قلبك وتجنب ضغط الدم بممارسة الرياضة والطعام الصحى وعدم التدخين حافظ على قلبك وتجنب ضغط الدم بممارسة الرياضة والطعام الصحى وعدم التدخين
أكدت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من الأمراض الشائعة فى ، والتى تؤدى إلى مضاعفات كثيرة منها قصور الشرايين التاجية والجلطات الدماغية، وتضخم عضلة القلب، وخلل فى وظائف الكلى، ومضاعفات بالعين والكلى وبالتالى فإن علاجه يعتبر ضرورة وأن العلاج يعتمد على التشخيص.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الجمعية الأوروبية للقلب أصدرت عدة توصيات لكى يعيش الإنسان سليمًا دون الإصابة بضغط الدم منها:
>• تناول الطعام الصحى غير المحتوى على ملح مبالغ فيه.
>• الابتعاد عن التوتر.
>• تجنب التدخين.
>• المشى 3 كيلو مترات يوميا أو 30 دقيقة 4 بواقع مرات فى الأسبوع.
>• تناول الفاكهة والسلطة يوميًا.
>• تجنب السمنة والوقاية من السكر وعلاج المرض إذا ظهر بشكل مباشر.
>وقالت جميلة إن هناك مفاهيم مستحدثة فى علاج ضغط الدم، وإنه لا يتم الاعتماد على الأرقام إذ أن المفهوم الحديث يتجه إلى قياس الضغط المركزى بالأورطى ويتم قياسه بجهاز جديد.


>- أدوية ضغط الدم تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين مرضى السكر
>

- صحح معلوماتك.. 5 معلومات خاطئة عن ارتفاع ضغط الدم تعرض حياتك للخطر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"