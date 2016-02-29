ضبط 16 لفافة بانجو و 2500 قرص مخدر في قنا

مراسل – ONA:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الاثنين، من ضبط سائق بمركز فرشوط، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه، فيما تم ضبط عاطل بحوزته 16 لفافة بانجو قبل ترويجها علي عملائه بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط “محمد.ص.ع ” 32 سنة سائق من محافظة أسوان أثناء قيادته السيارة رقم “5226 ص و ط” بالطريق الصحراوي الغربي بمركز فرشوط بعد العثور بحوزته على 2500 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه.

فيما تمكنت قوة أمنية بمركز نجع حمادي من ضبط “منصور.ع ” 20 سنة عاطل بعد العثور بحوزته علي 16 لفافة بانجو قبل ترويجها علي عملائه. فتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.