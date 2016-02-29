ضبط انتحاري يقود سيارة مفخخة بها نصف طن متفجرات باليمن

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على انتحاري يقود سيارة مفخخة في منطقة العقاد بمديرة القطن بالمحافظة.

وذكر بيان لقيادة المنطقة، وزع على وسائل الإعلام، أن الانتحاري كان في طريقه لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية بالمحافظة، وأن عملية القبض على الانتحاري، الليلة الماضية، جاءت عقب تتبع السيارة لعدة ساعات وبعد توقيف قائدها وبتفتيشها وجد بداخلها حوالي نصف طن من المواد المتفجرة المخبأة وسط براميل إضافة إلى عدد من الألغام المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها وحدات من المنطقة العسكرية الأولى لتعقب المطلوبين أمنيا ولمنع المظاهر المسلحة داخل وادي حضرموت.

وطالب المواطنين بمزيد من التعاون مع سلطات الجيش والأمن والإبلاغ عن أي تحركات أو تواجد للعناصر الإرهابية التي تهدف إلى الإخلال بالأمن واستهداف المصالح العامة والخاصة.