لأول مرة.. ليوناردو دي كابريو يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

فاز ليوناردو دي كابريو، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “ذي ريفننت”، واغتنم دي كابريو فرصة تسلمه الجائزة للحديث عن شغفه بالدفاع عن البيئة.

فاز الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو مساء الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “ذي ريفننت” بعد 22 عاما على ترشيحه الأول.

ووقف الحضور مصفقا عند إعلان فوز دي كابريو وهي لحظة كانت مرتقبة جدا في الحفل. وقد رشح دي كابريو ست مرات للفوز بجائزة أوسكار.

وشكر الممثل البالغ 41 عاما قائمة طويلة من الأشخاص الذين ساهموا في مسيرته من بينهم المخرج مارتن سكورسيزي قبل أن يتحدث عن شغفه بالدفاع عن البيئة.

وقال دي كابريو “التغير المناخي حقيقة. وهو يحصل الآن. وهو التهديد الأخطر الذي يحدق بكل الأنواع ونحتاج إلى العمل معا ونتوقف عن تجنب ذلك”.

وأضاف “علينا أن ندعم قادة العالم الذي لا يتحدثون باسم الملوثين الكبار ولا الشركات الكبيرة، بل الذين يتحدثون باسم البشرية جمعاء ، باسم السكان الأصليين في العالم”.