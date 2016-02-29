مصرع عامل زراعى غرقا داخل بئر بمزرعة دار السلام

لقى عامل زراعى مصرعه عقب سقوطه داخل بئر بمزرعة دار السلام دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء قيام المدعو أحمد سمير عبد المنعم 23 سنة عامل زراعى ومقيم بقرية كوم الفرج مركز أبو المطامير، بالاغتسال على حافة البئر اختل توازنه وسقط به وغرق، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ ونقلها لمشرحة مستشفى النوبارية العام.

بسؤال عم المتوفى المدعو سعيد عبد المنعم إبراهيم طنطاوى 54 سنة موظف بالرى، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 486/2016 إدارى القسم.

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