ضبط دنماركى ذى أصول صومالية متهم بسرقة الشقق بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "محمد.س.ع" 20 سنة دنماركى الجنسية ذى أصول صومالية، وذلك لاتهامه بتنفيذ ما يقرب من 8 وقائع سرقة منازل، وبمواجهته اعترف بالاتهامات المسندة إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت عدة بلاغات من محمد ماجد أفاد فيه سرقة لاب توب من مسكنه بمنطقة التجمع الأول، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1668 سنة 2016، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى "محمد.س"، وبتكثيف التحريات تبين أنه دنماركى الجنسية ذو أصول صومالية، فخرجت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بمحل سكنه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة.

وقد اعترف المتهم بارتكاب 8 وقائع سرقات، وتنوعت المسروقات ما بين شاشات تليفزيون وأجهزة لاب توب، فضلاً عن 9 أجهزة بلاى ستيشن سرقها من داخل محل ملك للمجنى عليه محمد السيد حلمى، وأرشد القوات الأمنية عن مكان المسروقات.