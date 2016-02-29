أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط دنماركى ذى أصول صومالية متهم بسرقة الشقق بالتجمع الخامس

Google+ Print
ضبط دنماركى ذى أصول صومالية متهم بسرقة الشقق بالتجمع الخامس ضبط دنماركى ذى أصول صومالية متهم بسرقة الشقق بالتجمع الخامس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "محمد.س.ع" 20 سنة دنماركى الجنسية ذى أصول صومالية، وذلك لاتهامه بتنفيذ ما يقرب من 8 وقائع سرقة منازل، وبمواجهته اعترف بالاتهامات المسندة إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت عدة بلاغات من محمد ماجد أفاد فيه سرقة لاب توب من مسكنه بمنطقة التجمع الأول، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1668 سنة 2016، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى "محمد.س"، وبتكثيف التحريات تبين أنه دنماركى الجنسية ذو أصول صومالية، فخرجت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بمحل سكنه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة.

وقد اعترف المتهم بارتكاب 8 وقائع سرقات، وتنوعت المسروقات ما بين شاشات تليفزيون وأجهزة لاب توب، فضلاً عن 9 أجهزة بلاى ستيشن سرقها من داخل محل ملك للمجنى عليه محمد السيد حلمى، وأرشد القوات الأمنية عن مكان المسروقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365