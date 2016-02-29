القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط القبض على عامل وفلاح ضمن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عربات التوك توك بالإكراه بقرية العفادرة دائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم يفيد أنه بشأن واقعة المحضر إدارى الساحل لسنة 2016م ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم من "ا.ن.ك" 18 سنة طالب مقيم بندر الساحل دائرة المركز، وأنه حال استقلاله التوك توك الخاص به بناحية بندر الساحل استوقفه (3) أشخاص لاصطحابهم لناحية قرية الرويجات دائرة مركز ساحل سليم.

وعقب وصولهم قام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض بحوزته، وقاموا بإلقائه خارج التوك توك وفروا هاربين بالتوك التوك عقب ذلك، ومع صياح المجنى عليه قام كل من "ع.ع.ع" 56 سنة عامل بشركة النصر للمقاولات مقيم بويط دائرة المركز، و"ع.س.ع" 45 سنة عامل مقيم الرويجات دائرة المركز حال مرورهم بالطريق باستيقاف التوك توك، وضبط "ع.ع.ح" 25 سنة فلاح مقيم العفادرة دائرة المركز وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (مطواه) وفرار باقى المتهمين، وبمناقشة المتهم بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم تبين أن المتهم الثانى "ص.ص.ع" 26 سنة عامل مقيم العفادرة دائرة المركز.

وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة ضباط مباحث المركز أسفر إحداها عن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك وباقى المتهمين. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين (4) أيام على ذمة التحقيق، وجار مناقشة المتهمين للوصول لتحديد المتهم الثالث وضبطه

>تم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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