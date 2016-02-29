ضبط ربة تدير منزلها لأعمال السحر والشعوذة فى دمنهور

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط ربة منزل تدير منزلها لأعمال السحر والشعوذة وتسخير الجان والنصب والاحتيال على المواطنين فى دمنهور.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة الآداب العامة برئاسة العقيد طلال أبو وافية مفادها قيام "س م ح" ربه منزل بإدارة منزلها لأعمال السحر والشعوذة وتسخير الجان والنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامها بقدرتها على قضاء حوائجهم مقابل مبالغ مالية متخذه من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وبحوزتها كمية من الكتب، البخور، الأقلام، الأحبار، مبلغ مالى 860 جنيه بمواجهتها قررت بمضمون ما تقدم وملكيتها للمضبوطات بقصد استخدامها فى ذلك والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات النصب. وتحرر المحضر 1775/2016 جنح قسم دمنهور.

القبض على دجال يدير منزله لأعمال السحر والشعوذة بالبحيرة