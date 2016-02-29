«السيسي» أول رئيس عربي وثاني رئيس أفريقي بعد مانديلا يتحدث أمام البرلمان الياباني

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم / الاثنين / كلمة أمام البرلمان الياباني / الدايت / ، أكد فيها أن شعب مصر فى سبيل تحقيق أحلامه وبناء مستقبله يمد يده بالتعاون والمحبة للشعوب الصديقة الجادة التى تدرك حقا معنى وقيمة الأوطان لتساهم معه فى مواصلة مسيرته التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ويعد الرئيس السيسي هو سادس رئيس يلقي كلمة أمام البرلمان الياباني في تاريخه، وهو أول رئيس عربي وثاني رئيس أفريقي يتحدث أمام البرلمان بعد مانديلا.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مسئولة أن أهمية زيارة الرئيس السيسي لليابان تنبع من كونها من أكثر خمس دول مانحة في العالم، وذلك من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي / جايكا /، التي تعد من أفضل المؤسسات التي تمول المشروعات التنموية حيث أنها منخفضة الفائدة وطويلة أجل السداد، وبدأت اليابان في تقديم المساعدات لمصر اعتبارا من عام ١٩٧٤.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقات المصرية اليابانية ترجع إلى عام ١٩٢٢حين اعترفت اليابان باستقلال مصر، وافتتحت القنصلية اليابانية في مصر في الاسكندرية عام ١٩٢٦، بينما افتتحت مصر سفارتها في طوكيو عام ١٩٥٣.