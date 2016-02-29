رئيس «جايكا» يؤكد للسيسي استعداد اليابان للتعاون مع مصر فى عدة مجالات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بمقر إقامته في طوكيو بالسيد شينئيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا) ، وقد أكد الأخير خلال اللقاء استعداد اليابان للتعاون مع مصر فى عدة مجالات ،منها التعليم والطاقة .

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وسفير مصر باليابان السفير إسماعيل خيرت.

وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بزيارة اليابان ، منوها إلى المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، رحب رئيس الجايكا بالرئيس، منوهاً إلى نشاط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر ، وإلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين. وفي هذا الصدد أشار “كيتاوكا” إلى زيارة بعثة الساموراي إلى مصر في القرن التاسع عشر للتعرف على الحضارة المصرية ومما حققته من تقدم آنذاك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه الشكر لرئيس وكالة الجايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر في إطار المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها فى العديد من المجالات، معبراً عن تطلعنا للتعاون مع الجايكا من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، ولاسيما مشروعات الطاقة والنقل من خلال خطوط مترو الأنفاق، وكذا مشروع المتحف المصرى الكبير.

كما أشار الرئيس السيسي إلى توافر العديد من مجالات التعاون الأخرى، ولاسيما في مجال التعليم الذي حققت فيه اليابان طفرة كبيرة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في عدد من المدارس المصرية، في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي. وأشاد الرئيس بالتعاون مع الجانب الياباني من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، منوهاً إلى تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون وإنشاء أكثر من جامعة بالتعاون مع اليابان.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن رئيس الجايكا أشاد بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية على كافة الأصعدة سواء داخلياً من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية أو على الصعيد الإقليمي عبر دور مصر الريادي، ولاسيما في مكافحة التنظيمات الإرهابية وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الجايكا عن استعداد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للتعاون مع مصر في مجال التعليم، وفي العديد من مجالات التعاون الأخرى، حيث يجري العمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل القرض الإضافي لمشروع المتحف المصري الكبير، وكذلك تمت الموافقة على تقديم قرض مُيسر لتمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة، فضلاً عن رفع كفاءة ثلاث شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر.

ونوه “كيتاوكا” إلى اهتمام بلاده بتنفيذ التزاماتها في مجال تغير المناخ ، مشيراً إلى استعداد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للتعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية إضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى الجارية حالياً. وقد رحب الرئيس بالتعاون مع اليابان في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهاً إلى أن مصر تولي هذا المجال اهتماماً كبيراً. وأشار الرئيس إلى أن الفرصة متاحة أمام اليابان لتنفيذ مشروعات كُبرى في مجال الطاقة المتجددة بمصر تعكس مساهمتها الكبيرة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.