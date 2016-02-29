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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشيو الانتحاريين إلى 30 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشيو الانتحاريين إلى 30 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشيو الانتحاريين إلى 30 قتيلا

تفجير – ارشيفية

أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين، اللذين نفذتهما عناصر تابعة لحركة “الشباب” المسلحة بالعاصمة مقديشيو، إلى 30 قتيلا بينهم مدنيون وجنود.

وذكرت (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الاثنين/ أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا في هذين التفجيرين اللذين وقعا بمناطق يرتادها مسئولون حكوميون وصحفيون ورجال أعمال بمدينة “بيدوا” جنوبي الصومال.

ووفقا لمصادر طبية، فإنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لحالات بعض المصابين الخطيرة وضعف الإمكانيات الطبية لمستشفى المدينة الرئيسي.

وتأتي هذه الهجمات بعد وقوع تفجير انتحاري يوم /الجمعة/ الماضي قرب متنزه مزدحم وفندق في العاصمة الصومالية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

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