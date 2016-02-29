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معارضة سورية مسلحة: خرق الهدنة مستمر لليوم الثالث

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معارضة سورية مسلحة: خرق الهدنة مستمر لليوم الثالث معارضة سورية مسلحة: خرق الهدنة مستمر لليوم الثالث

سوريا – أرشيفية

قالت مصادر معارضة سورية، إن الجيش النظامي السوري جدد قصفه على عده مناطق سورية اليوم الاثنين في حين اندلعت اشتباكات بين عناصر المعارضة المسلحة والجيش السوري، رغم الهدنة المعلنة في سوريا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن ما يعرف بـ “اتحاد تنسيقيات الثورة” قوله “إن الجيش السوري شن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض أرض على جبهة المرج في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق”.

وقالت، ” إن الطيران الروسي مجدد غاراته على مدينة دارة عزة، في ريف حلب الغربي، وبلدتي بابيص وكفربسين وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى دمار عدد من المباني وإصابة عدد من المدنيين” ، وأضافت ” إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب 12 آخرون من بينهم أطفال من جراء قصف روسي على مدينة جسر الشغور وأطرافها بريف إدلب الغربي”.

وذكر المرصد السوري (المعارض الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له ) أن 26 شخصا على الأقل قتلوا من الجيش السوري في معارك قرب طريق خناصر–أثريا في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

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