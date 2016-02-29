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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية

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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء وأطرافها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعين جنوبى العاصمة وسمع دوى انفجارات قوية صادرة من المكان، كما قصفت منطقة الحفا شرقى العاصمة.

واستهدفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مديرية نهم شمال شرقى محافظة صنعاء والتى تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات منذ عدة أسابيع، وذكر المركز الاعلامى للمقاومة فى اقليم ازال أن الطائرات استهدفت منطقة نقيل بن غيلان الاستراتيجية فى مديرية نهم ودمرت دبابة ومدفعين هاوزر لهم كانت فى طريقها لتعزيز مقاتليهم، كما دمرت دبابات وعربات وأطقم عسكرية للميليشيات كانت مخبأة فى وادى بقرية أنساق بمديرية خولان شرق المحافظة ومعسكر الجميمة بمديرية بنى حشيش جنوب نهم ومواقع بمنطقة حريب نهم.

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