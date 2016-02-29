ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرى مقديشيو الانتحاريين إلى 30 قتيلا

>أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين، اللذين نفذتهما عناصر تابعة لحركة "الشباب" المسلحة بالعاصمة مقديشيو، إلى 30 قتيلا بينهم مدنيون وجنود.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الاثنين/ أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا فى هذين التفجيرين اللذين وقعا بمناطق يرتادها مسئولون حكوميون وصحفيون ورجال أعمال بمدينة "بيدوا" جنوبى الصومال.

ووفقا لمصادر طبية، فإنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لحالات بعض المصابين الخطيرة وضعف الإمكانيات الطبية لمستشفى المدينة الرئيسي.

وتأتى هذه الهجمات بعد وقوع تفجير انتحارى يوم /الجمعة/ الماضى قرب متنزه مزدحم وفندق فى العاصمة الصومالية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

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