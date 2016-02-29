النيابة تأمر بضبط شابين أشعلا النار فى سيارة أمين شرطة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب، رئيس النيابة، بسرعة ضبط وإحضار طالبين متهمين بإشعال النيران بسيارة أمين شرطة بمنطقة بولاق الدكرور، بعد خلافات نشبت بينهم بصالة ألعاب رياضية "جيم"، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت التحريات قد كشفت أن أمين الشرطة قد تشاجر منذ عدة أيام مع المتهمين أثناء تواجدهم بصالة "جيم"، وانهما استغلا ركنه السيارة أمام العقار الذى يقيم به وأشعلا النار بها ولاذا بالفرار، وتمكن المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من تحديد هوية المتهمين، وجار إعداد الأكمنة لضبطهما.

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