Brainiac مسابقة لاكتشاف أكثر تلاميذ المدارس تميزاً وذكاءً في الإمارات

أطلقت "كيدزانيا"، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في "دبي مول"، مسابقة Brainiac الأولى من نوعها، والتي تُقام بالشراكة مع "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" لاكتشاف أكثر تلاميذ المدارس تميزاً وذكاءً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختبر المسابقة إمكانات التلاميذ في مجالات متنوعة تشمل روح الفريق لديهم والاجتهاد وحس المبادرة والحيوية والقدرة على مواجهة التحديات للفوز بلقب "أذكى" تلميذ في الدولة.

ويتم تنظيم المسابقة من قبل "كيدزانيا" و"حلبة دبي للتزلج" في "دبي مول"؛ بحيث تألفت من ثلاث جولات، وفتحت المشاركة فيها أمام تلاميذ المدارس من سن 8 إلى 11 عاماً؛ والذين يتنافسون الآن في فرق يضم كل منها خمسة لاعبين حسب الفئة العمرية، وتتضمن المسابقة أسئلة سريعة يتم تقييم الإجابات عليها من قبل لجنة تحكيم من ثلاثة خبراء سيختارون فريق المدرسة الفائزة إضافة إلى تقديم الجوائز الفردية.

وتتنوع الأسئلة في المسابقة لتغطي مواضيع عديدة تم إعدادها لتتوافق مع الفئة العمرية لكل فريق. وتختبر المسابقة سرعة بديهة التلاميذ، ويتوجب عليهم أن يكونوا مستعدين لأسئلة متنوعة في مواضيع مختلفة وبشكل عشوائي، ليجيبوا عليها بأقصى سرعة ممكنة للفوز بالمسابقة.

وتمت دعوة المدارس للمشاركة في الجولات التأهيلية التي عقدت في ساحة "كيدزانيا" الرئيسية، بحيث تكون منافسات المدارس العربية والإنجليزية منفصلة. وتتنافس كل مدرستين في جولة لمدة 20 دقيقة لكل منها تشمل 10 أسئلة، لتتأهل المدرسة الفائزة للمشاركة في المسابقة.

وعند تأهل المدرسة، سيتنافس الطلاب في المرحلة التالية التي سيجري تنظيمها في مسرح "كيدزانيا" الرئيسية أيضاً، على أن تقام المرحلتان نصف النهائية والنهائية أمام جمهور كبير في "حلبة دبي للتزلج" يوم 11 مارس، على أن يتم إعداد الأسئلة من قبل "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، لتحصل المدرسة الفائزة على جائزة Brainiac لعام 2016 من"كيدزانيا".

وستحصل كافة المدارس المشاركة على شهادة خاصة خلال المرحلة النهائية التي ستجري منافساتها في "حلبة دبي للتزلج"، إضافة إلى حقائب الهدايا، مع الجوائز التي يُقدّمها رعاة المسابقة: "ليغو®" و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، أما المدرستان الفائزتان (باللغتين العربية والإنجليزية) فستحصل كل منهما على كأس المسابقة. كما سينال أعضاء الفرق الفائزة جوائز إضافية، والعديد من المفاجآت الشيقة.

يذكر أن رسوم التسجيل لكل تلميذ بلغت 50 درهماً لكل تلميذ، وأتيح الدخول المجاني لأربعة مدرسين من كلّ مدرسة. أما سعر تذاكر الجمهور فيبلغ 50 درهماً للشخص. وسيكون الحضور مجاناً للجمهور في المرحلة النهائية من مسابقة "حلبة دبي للتزلج". فتعال كي تشجع مدرستك المفضّلة، وتتعرّف على المدرسة الفائزة بجائزة Brainiac لعام 2016 من"كيدزانيا".

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