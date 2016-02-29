ضبط 387 مخالفة مرورية و46 محكوما عليهم فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الاثنين فى بيان لها، عن ضبط 46 محكوما عليهم، 5 قضايا تموينية، 74 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 387 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذها حملة أمنية تمشيطيه بدائرة المنطقة المركزية أسفرت عن ضبط 16 مشتبه بهم، بينهم 12 محكوما عليهم.

أضاف البيان، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية " الطاسه، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب " من فحص 190 سيارة، 18 مشتبه بهم، والخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الغربية " رمانه ـ بئر العبد " من فحص 43 سيارة ومستقليها، 70 مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

ضبط 43 محكوما عليهم و318 مخالفة مرورية وفحص 250 شقة بشمال سيناء

>

ضبط 40 محكوما عليهم و309 مخالفات مرورية وحرق مزرعة مخدرات بشمال سيناء

ضبط 346 مخالفة مرورية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

>