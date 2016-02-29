الداخلية تضبط 21 حالة تهرب ضريبى بقيمة 9 مليار جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 21 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (9774361923 جنيه).

وتم ضبط سيارتين محملتين ببضائع أجنبية الصنع عبارة عن (لبن جاف، خلاطات) لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط 165 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ 102 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة.

>