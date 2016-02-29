اليوم.. مهرجان رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بالصالة المغطاة بالخارجة

قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" إن المديرية سوف تنظم مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات الخاصة بمقر الصالة المغطاة بالخارجة اليوم الاثنين، بمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية بقطاع الشباب والرياضة وبمشاركة 60 طالبا وطالبة من المدارس الفكرية والصم والبكم وعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف دياب أن المهرجان يتضمن عددا كبيرا من الفقرات الرياضية والترفيهية وتوزيع الجوائز على الطلاب، وذلك فى إطار تنفيذ برامج المديرية المجتمعية لتحقيق التواصل مع فئات ذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق الدمج الطبيعى مع الأسوياء وتحفيز القائمين على رعاية تلك المؤسسات التعليمية لتعزيز الانشطة الرياضية والترفيهية للطلاب.

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