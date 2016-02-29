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أفضل معلم طبى فى العالم خلال 2015 تناقش إمكانية تحسن الكبد المتليف

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أفضل معلم طبى فى العالم خلال 2015 تناقش إمكانية تحسن الكبد المتليف أفضل معلم طبى فى العالم خلال 2015 تناقش إمكانية تحسن الكبد المتليف
تعقد الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى مؤتمرها الـــ14 فى الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل.

وقال الدكتور محسن سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية ومقرر عام المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش المستجدات فى أمراض الكبد وعلى رأسها فيروس C والأدوية الجديدة وفيروس B، كما يناقش أمراض الجهاز الهضمى.

وأشار الدكتور محسن إلى أن المؤتمر يحاضر فيه نخبة من أساتذة الكبد فى العالم على رأسهم البروفسيرة "دراسيا تساو" الحاصلة على جائزة أفضل معلم طبى فى العالم لعام 2015 من مؤتمر الرابطة الأمريكية لأمراض الكبد، موضحًا أنها ستقدم بحثا غاية فى الأهمية عن إمكانية تحسن حالة الكبد المتليف بدرجة كبيرة بعد الشفاء من الفيروسات الكبدية، وأن هذا أمل طبى قابل للتحقيق فى المستقبل القريب.
>يذكر أن المؤتمر يحاضر فيه عدد كبير من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ولبنان وجنوب أفريقيا ويشارك فيه جميع أساتذة الكبد فى ، ومن المتوقع حضور 600 طبيب من مختلف الجامعات المصرية، والقوات المسلحة، والشرطة كما يشارك البروفيسور طارق حسنين والبروفيسور شريف اندرواس.


>- دراسة تكشف: الإفراط بتناول الملح يسبب تليف الكبد والحل فى فيتامين C

- دراسة: القهوة تساعد فى علاج تليف الكبد الناجم عن تعاطى الكحوليات
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مصر 365

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