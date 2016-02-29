شكران مرتجى : الاعتذار ثقافة وحضارة فلماذا لا تعتذرون

شنت النجمة السورية شكران مرتجى اليوم وأمس هجوماً لاذعاً على الطريقة التي يتم التعامل بها في الوسط الفني السوري مع الفنانين والفنيين و غيرهم حيث كتبت شكران على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " اليوم : " اليوم بدي أحكي عن ظاهرة أخرى بيحكي معك مدير إنتاج لعمل ما كرمال شغل وبتتفقوا ع كل شي الدور الأجر وأهم شي المواعيد والتنسيق وفجأة فص ملح وداب بيختفي هو والعمل وما بيتصل متل ما كان هالكك بالتليفون كل ربع ساعه .....ليش ؟؟؟طيب ياسيدي واتس مسج فايبر حمام زاجل معليش لاتخجل بتصير وبتتأجل الأعمال أو ممكن في حسابات تانيه مو مشكلة بس اعتذر لانه ع فكره ممكن إنت تمر بنفس القصة ويصير العمل وما يخبروك وفجأة تدرى إنه مدير إنتاج تاني عم يشتغله بتصير ياصديقي يا كتير .. الإعتذار ثقافة وحضارة " .

وكانت شكران قد فتحت موضوعاً مشابهاً على صفحتها على فيسبوك أمس حيث كتبت : " بدي أكتب شغلة بتعني كتار بالوسط الفني إلها علاقة بأصول المهنة وإلها علاقة بالأصول بشكل عام وهي ملاحظة عامة للأسف وكأنها صارت تقليد مثلا؛ بينحكى مع ممثل أو ممثله على دور فجأة الممثل والممثلة بيلاقو زميل آخر عم يلعب الدور بدون إحم ولا دستور المشكلة بمين مو مهم برأيي هي مشكلة أخلاق فقط لاغير .. الإعتذار مابيصغر حدا بالعكس تماماً بيرفع الشخص " .

وأضافت شكران : " ببساطة أيها الزملاء أعرفوا إذا الدور كان لغيركم أحكوا معه أفهموا شو صار بتفيدوا وبتستفيدوا ... بترفع زميلك بيجي مين يرفعك .. وكلها تليفون أومسج أو واتس أو حمام زاجل يا سيدي .. واللي فيه مسلة بتنخزه من هاد البوست عم أحكي باسم كتار من زملائي وحتى بإسمي ... ممكن ياترى ممثل تتفقوا معه وما يجي ع التصوير ما بتنقام الدنية ع راسه ؟؟؟؟؟؟؟ ".

وتابعت : " هاد البوست إلى مدراء الإنتاج والقيمين على العمل الفني ي ي ي الأكابر (طبعاً نجومنا الكبار أغلبهم بيحكوا مع بعض) .. نعم يا سادة الحرب طالت كل شيء " .

ولاقى حديث شكران الموافقة و التأييد من قبل زملائها في الوسط الفني الذين أكدوا في تعليقاتهم أن هذا ما يحدث بالفعل و أنه أمر مؤسف ومخزي حقاً .

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