القبض على الممثلة غادة ابراهيم في قضية دعارة

تردد منذ قليل خبر إلقاء القبض على الممثلة المصرية غادة إبراهيم من قبل إدارة مباحث الأداب بعدما تبين بالفعل إدارتها لشقق دعارة لتقديم المتعة للزبائن المصريين والعرب.

حيث كشفت التحريات عن مصداقية ما نشر من قبل في إحدى الصحف المصرية حول إدارة غادة لمجموعة من شقق الدعارة في حي المعادي بالقاهرة إلا إنها أصدرت بيان تنفي فيه ما نسب إليها وقرارها بمقاضاة الصحيفة التى نشرت الخبر الكاذب في وجهة نظرها.

سيدتي نت حاولت الإتصال بغادة إلا أن هاتفها كان مغلقاً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي