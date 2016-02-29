شيف الـ "اوسكار" الشهير يكشف عن قائمة الطعام التي يحضرها

لطالما ارتبط إسم الشيف الشهير Wolfgang Puck بحفل توزيع جوائز الأوسكار، ولأن الدورة الـ 88 تشهد على مرور 22 عاماً على إعداد Puck لكل الطعام المُقدم في حفل العشاء المقام بعد توزيع الجوائز، أفصح الطاهي النمساوي الأصل عن بعض الأطباق المقدمة في تلك السهرة الخاصة التي يحضرها ألمع نجوم هوليوود.

في البداية، يقول Wolfgang مازحاً إنه لا يدري إن كان سيقدم دباً للنجم ليوناردو دي كابريو (Leonardo DiCaprio) في حفل العشاء، في إشارة منه إلى مشهد تعرض الأخير لاعتداء وحشي من دب في أحدث أفلامه The Revenant، المرشح لـ 12 جائزة أوسكار.

بعد ذلك، كشف Wolfgang Puck أنه من بين أصناف المقبلات وفواتح الشهية التي سيقدمها في حفل الأوسكار الـ 88 هي نخب الأفوكادو مع الفجل وإصبع الليمون، وضلع من اللحم يقدم مع بوريه القرنبيط والزبيب الذهبي، إلى جانب أطباقWolfgang الشهيرة، ومنها السالمون المدخن في صورة تماثيل الأوسكار، بحسب تصريحاته لمجلة Hello.

وأضاف Wolfgang أن قائمة طعامه الخاصة بحفل عشاء الأوسكار الـ 88 لن تخلو من لوح ثلجي يضم أصناف من سمك السوشي، أما بالنسبة لقائمة الحلويات، فأفصح بأنها ستضم مصاصات كاراميل في صورة تماثيل الأوسكار، وقوالب "كاب كيك" جوز هند نباتية.

وتجدر الإشارة أن الطاهي Wolfgang Puck بدأ العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وهو في عمر الـ 24، وبعد مرور 4 عقود من نجاحه فيها، أصبح يمتلك 60 فرعا من مطاعمه Spago وChinois في أنحاء مختلفة من العالم، فضلا عن مشروبات ومؤلفات وأدوات مطبخ تحمل اسمه.