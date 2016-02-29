"كتيبة المنسى قنديل".. فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء أول مارس ندوة لمناقشة المجموعة رواية "كتيبة سوداء" للأديب الكبير محمد المنسى قنديل، حيث يناقش المجموعة الناقدان دكتور محمد عبد الحميد خليفة ودكتور أحمد المصرى ويقدم اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور محمد المنسى قنديل ولد بمدينة المحلة الكبرى فى 16 سبتمبر عام 1946، درس الطب فى كلية طب المنصورة وحصل على بكالوريوس طب وجراحة عام 1975.

عمل طبيبا فى ريف محافظة المنيا، ثم فى عيادات التأمين الصحى بالقاهرة، وعمل فى مجال الصحافة فى جريدة الراية القطرية من عام 1978 حتى عام 1985، عمل مديرا لمركز دراسات أدب الأطفال بالقاهرة عام 1988، عمل محررا بمجلة العربى الكويتية منذ عام 1992.

من رواياته: "الوداعة والرعب" وحولت إلى فيلم سينمائى بعنوان "فتاة من إسرائيل"، انكسار الروح، 1988م، قمر على سمرقند، 2005م، يوم غائم فى البر الغربى، 2009م، أنا عشقت 2012م، كتيبة سوداء 2014م.

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