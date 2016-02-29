رئيس "الجايكا" يؤكد للسيسى استعداد الوكالة اليابانية للتعاون مع مصر بمجال التعليم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في طوكيو بـ"شينئيتشي كيتاوكا"، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "چايكا"، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وسفير مصر باليابان السفير إسماعيل خيرت.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن سعادته بزيارة اليابان ، مشيراً إلى المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبى.

ورحب رئيس الجايكا بالرئيس السيسى، مشيراً إلى نشاط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فى مصر وعمق العلاقات التى تربط بين البلدين. وفى هذا الصدد، أشار "كيتاوكا" إلى زيارة بعثة الساموراى إلى مصر فى القرن التاسع عشر للتعرف على الحضارة المصرية ومما حققته من تقدم آنذاك.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه الشكر لرئيس وكالة الجايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر فى إطار المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها فى العديد من المجالات، معبراً عن تطلع مصر للتعاون مع الجايكا من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، لاسيما مشروعات الطاقة والنقل من خلال خطوط مترو الأنفاق، وكذا مشروع المتحف المصرى الكبير.

كما أشار الرئيس السيسى إلى توافر العديد من مجالات التعاون الأخرى، لاسيما في مجال التعليم الذى حققت فيه اليابان طفرة كبيرة، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم اليابانى وتطبيقه في عدد من المدارس المصرية، فى ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقى وتنمية العمل الجماعى.

وأشاد الرئيس بالتعاون مع الجانب اليابانى من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون وإنشاء أكثر من جامعة بالتعاون مع اليابان.

من جانبه، أشاد رئيس "الجايكا"، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية على كافة الأصعدة سواء داخلياً من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية أو على الصعيد الإقليمي عبر دور مصر الريادي، لاسيما فى مكافحة التنظيمات الإرهابية وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الجايكا عن استعداد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للتعاون مع مصر في مجال التعليم، وفى العديد من مجالات التعاون الأخرى، حيث يجري العمل على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتفعيل القرض الإضافي لمشروع المتحف المصري الكبير، وكذلك تمت الموافقة على تقديم قرض مُيسر لتمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة، فضلاً عن رفع كفاءة ثلاث شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر.

وأشار "كيتاوكا" إلى اهتمام بلاده بتنفيذ التزاماتها في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى استعداد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للتعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية إضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى الجارية حالياً.

و رحب الرئيس السيسى بالتعاون مع اليابان فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن مصر تولى هذا المجال اهتماماً كبيراً. كما أشار الرئيس إلى أن الفرصة متاحة أمام اليابان لتنفيذ مشروعات كُبرى فى مجال الطاقة المتجددة بمصر تعكس مساهمتها الكبيرة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.



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