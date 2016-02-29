رئيسا "النواب" والمستشارين بالبرلمان اليابانى يشيدان بتقدم مصر سياسيا واقتصاديا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مقر البرلمان الياباني (الدايت)، حيث كان في استقباله كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعقد معهما الرئيس لقاءً مشتركاً بحضور نائب رئيس كل مجلس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسى مجلسى النواب والمستشارين أعربا عن ترحيبهما بالرئيس السيسى، مشيرين إلى أن النواب اليابانيين يتطلعون إلى الاستماع لخطابه.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لإتاحة الفرصة لإلقاء خطاب أمام نواب الشعب الياباني في هذا الصرح العظيم الذي يجسد ديمقراطية اليابان، وأكد الرئيس اعتزاز مصر، دولة وشعباً، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيداً بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين لإسهامه في إثراء العلاقات الثنائية باعتباره إحدى القنوات المُهمة للتفاعل والتعاون.

وأشاد رئيسا مجلسى النواب والمستشارين بالتقدم الذي أحرزته مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى، مثنين على قدرة القيادة السياسية والشعب المصرى على تجاوز العديد من التحديات التى واجهتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. كما وجها التهنئة للرئيس على استكمال إنجازات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب المصري الذي يتطلعون لبدء التعاون معه. كما أشادا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.



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