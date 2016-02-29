العفو الدولية تدعو لفرض حظر أسلحة على أطراف النزاع فى اليمن

>دعت منظمة العفو الدولية "امنستى" الاثنين إلى فرض حظر اسلحة على كل اطراف النزاع فى اليمن، بما فى ذلك دول التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وأطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة اجتماع فى جنيف حول معاهدة الإتجار بالأسلحة.

وأكدت امنستى انها وثقت منذ بداية الحرب فى مارس 2015 سلسلة انتهاكات خطرة للقانون الانسانى وحقوق الانسان بما فى ذلك جرائم حرب.

واضافت فى بيان انها "تناشد كل الدول السهر على ان لا يحصل اى من اطراف النزاع فى اليمن بشكل مباشر او غير مباشر على أسلحة او ذخائر او معدات او تكنولوجيا عسكرية إلى ان تتوقف هذه الإنتهاكات".