أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العفو الدولية تدعو لفرض حظر أسلحة على أطراف النزاع فى اليمن

Google+ Print
العفو الدولية تدعو لفرض حظر أسلحة على أطراف النزاع فى اليمن العفو الدولية تدعو لفرض حظر أسلحة على أطراف النزاع فى اليمن

>دعت منظمة العفو الدولية "امنستى" الاثنين إلى فرض حظر اسلحة على كل اطراف النزاع فى اليمن، بما فى ذلك دول التحالف العربى الذى تقوده ضد المتمردين الحوثيين.

وأطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة اجتماع فى جنيف حول معاهدة الإتجار بالأسلحة.

وأكدت امنستى انها وثقت منذ بداية الحرب فى مارس 2015 سلسلة انتهاكات خطرة للقانون الانسانى وحقوق الانسان بما فى ذلك جرائم حرب.

واضافت فى بيان انها "تناشد كل الدول السهر على ان لا يحصل اى من اطراف النزاع فى اليمن بشكل مباشر او غير مباشر على أسلحة او ذخائر او معدات او تكنولوجيا عسكرية إلى ان تتوقف هذه الإنتهاكات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة