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الجيش المغربى يطلق عدة أعيرة نارية لتأمين الحدود الجنوبية من عمليات تهريب

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الجيش المغربى يطلق عدة أعيرة نارية لتأمين الحدود الجنوبية من عمليات تهريب الجيش المغربى يطلق عدة أعيرة نارية لتأمين الحدود الجنوبية من عمليات تهريب

>ذكر بيان لمصلحة الصحافة بالمفتشية العامة "الشئون المعنوية" للقوات المسلحة الملكية بدولة المغرب أنه تم إبلاغ بعثة الامم المتحدة "المينورسو" بقيام عنصرين من القوات المسلحة الملكية، بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، ليلة السبت إلى الأحد، ما وراء خط الدفاع بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه حسب البعثة فإن شخصا قد يكون أصيب إصابة مميتة.

وأوضح البيان أنه "فى سياق التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وإثر تصاعد عمليات التهريب بكافة أنواعه، وتزايد محاولات عبور خط الدفاع، وفى إطار تدابير اليقظة المتخذة، بالمنطقة الجنوبية، عمد حارسان من وحدة القوات المسلحة الملكية، على مستوى منطقة كلتة زمور، ليلة 27 إلى 28 فبراير الجارى، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا ومنتصف الليل، إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية فى اتجاه مصدر ضجيج وتحركات مشبوهة ومتواصلة، على مسافة 150 مترا ما وراء خط الدفاع".

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