وصفة من قشر الرمان تخلصك من الوزن الزائد وتؤخر الشيخوخة وتقاوم السموم

قشور بعض الخضراوات والفاكهة، قد تتعدى فوائدها الثمرة ذاتها، وهو ما يجهله الكثيرون، كالرمان وهو من أفضل أنواع الفاكهة على الإطلاق، ولقشوره الكثير من الفوائد والوظائف العظيمة للصحة والجسم.

وتؤكد الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن قشور الفاكهة والخضراوات لها وظائف هائلة للجسم بل وتكمل فى أحيان كثيرة فوائد وفيتامينات وعناصر الثمر ذاته، خاصة قشرة الرمان التى تجفف ويمكن استخدامها فى العديد من الاستخدامات الصحية والمفيدة للجسم والصحة.

وتوضح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: يمكن استخدام قشر الرمان بعد تجفيفه جيدًا وطحنه بأى شكل أو سحقه، وغلى ملعقة منه مع ملعقة من الزنجبيل الحارق وبعض أوراق النعناع الأخضر، لتصبح وصفة صحية للغاية للتخسيس بأمان إذا تناولها الشخص قبل الأكل.

وتضيف الدكتورة صفاء أن قشر الرمان يحتوى على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة، لذا فإن هذه الوصفة تساعد بالطبع فى التخلص من علامات الشيخوخة والعجز، والحفاظ على البشرة وجمال الشعر، كذلك لاحتوائه على فيتامين سى المعزز للمناعة فهو يقاوم سموم الجسم المتراكمة فيه ويخلصه منها، ويقى من الإصابة بالأورام السرطانية على المدى البعيد، ويعالج الالتهابات المتفرقة بالجسم خاصة المرتبطة باضطرابات المعدة المختلفة، وتكون الفائدة أعظم إذا تناول الإنسان الرمان بقشره ولبابته البيضاء.

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