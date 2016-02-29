أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أول مسابقة للإبداع فى المصالح الحكومية

Google+ Print
المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أول مسابقة للإبداع فى المصالح الحكومية المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أول مسابقة للإبداع فى المصالح الحكومية
قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع واصل حملة الإصلاح الإدارى لتطوير الأداء بالأجهزة الحكومية، من خلال تنظيم ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع، بحضور الدكتورة غادة الجهينى، رئيس وحدة الإبداع وتطوير الأداء الحكومى بالإسماعيلية، حيث تم تدشين أول مسابقة من نوعها بين موظفى المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة فى الإبداع، بهدف تسهيل حصول المواطن على الخدمات المختلفة دون معاناة فى أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

وأضافت الدكتورة غادة الجهينى، أن الهدف من المسابقة خلق روح الابتكار والمنافسة بين العاملين بالدولة، والقضاء على الروتين الحكومى، مؤكدة أن الوحدة تقدم خدماتها القائمة على نشر فكر الإدارة كعلم وفن وممارسة لدى كل العاملين بالدولة.

وكشف محمود الكيلانى نائب مدير وحدة دعم الإبداع وتطوير الأداء عما وصفه بمقاومة التغيير لدى القيادات، وقال إن الإبداع ضرورة فى بعد ثورتين لتجنب أخطاء الماضى، وخلق حالة من الرضا لدى المواطنين ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، مشدداً على تفعيل معايير علمية للتقييم والترقى، ومؤكداً أن فى مصر إمكانات هائلة غير متاحة، وأنه فوجئ بها خلال عمله بوحدة الإبداع التى يدعمها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وضرب مثالاً على ذلك بنجاح ماليزيا فى تحقيق معدل نمو 8%من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة والابتعاد عن القروض.

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية (1)

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية (2)

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية (3)

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يبدأ أولى فعاليات حملة "الإعلام السكاني"

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يدشن حملة الإصلاح الإداري بالأجهزة الحكومية

المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أنشطة مكثفة خلال الأسبوع القادم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"