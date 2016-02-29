المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أول مسابقة للإبداع فى المصالح الحكومية

قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع واصل حملة الإصلاح الإدارى لتطوير الأداء بالأجهزة الحكومية، من خلال تنظيم ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع، بحضور الدكتورة غادة الجهينى، رئيس وحدة الإبداع وتطوير الأداء الحكومى بالإسماعيلية، حيث تم تدشين أول مسابقة من نوعها بين موظفى المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة فى الإبداع، بهدف تسهيل حصول المواطن على الخدمات المختلفة دون معاناة فى أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

وأضافت الدكتورة غادة الجهينى، أن الهدف من المسابقة خلق روح الابتكار والمنافسة بين العاملين بالدولة، والقضاء على الروتين الحكومى، مؤكدة أن الوحدة تقدم خدماتها القائمة على نشر فكر الإدارة كعلم وفن وممارسة لدى كل العاملين بالدولة.

وكشف محمود الكيلانى نائب مدير وحدة دعم الإبداع وتطوير الأداء عما وصفه بمقاومة التغيير لدى القيادات، وقال إن الإبداع ضرورة فى مصر بعد ثورتين لتجنب أخطاء الماضى، وخلق حالة من الرضا لدى المواطنين ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، مشدداً على تفعيل معايير علمية للتقييم والترقى، ومؤكداً أن فى مصر إمكانات هائلة غير متاحة، وأنه فوجئ بها خلال عمله بوحدة الإبداع التى يدعمها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وضرب مثالاً على ذلك بنجاح ماليزيا فى تحقيق معدل نمو 8%من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة والابتعاد عن القروض.

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