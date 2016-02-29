ولى أمر يتهم مدرسة وابنها بالتعدى على نجله داخل مدرسة الفاتح بالغربية

حرر ولى أمر التلميذ "حمزة السيد فتح أحمد"، والمقيد بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الفاتح الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بلاغا فى قسم شرطة أول طنطا حمل رقم " 6752 جنح أول"، اتهم فيه مدرسة بذات المدرسة بالتعدى على نجله، بالضرب المبرح هى وابنها المقيد بالمدرسة.

وأكد ولى الأمر أن ابنه مصاب بانهيار بعد تعرضه للضرب والإهانة أمام باقى التلاميذ مما أصابه بأضرار معنوية بالغة، مطالبا بالتحقيق الفورى فى البلاغ لرفع الضرر النفسى والمعنوى.

من جانبه قرر العميد مجمد السروجى مأمور قسم أول طنطا تحويل التلميذ المذكور لمستشفى المنشاوى العام، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وموافاته بالتقرير.

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