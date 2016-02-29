"إنتاج الموالح.. الطموحات والتحديات" ندوة بزراعة بنها غدا

تنظم كلية الزراعة جامعة بنها ندوة بعنوان "إنتاج الموالح - الطموحات والتحديات"، غدا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات بكلية الزراعة، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بحضور الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام أبو العنيين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وتناقش الندوة زراعة وإنتاج الموالح بالمحافظة، وأساليب نجاح المحصول إضافة إلى الظاهرة الأخيرة التى تشهدها المحافظة من تقطيع الفلاحين لحدائق الموالح، الاتجاه إلى زراعة المحاصيل الأخرى، بسبب قلة إنتاج الموالح .

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