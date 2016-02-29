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تجهيز 3 مواقع بالمنيا لتوزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك

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تجهيز 3 مواقع بالمنيا لتوزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك تجهيز 3 مواقع بالمنيا لتوزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك
أعلن مركز معلومات التنمية المحلية بمحافظة المنيا عن استعداد مراكز سمالوط ومطاى وبنى مزار للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لتوزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك بالمحافظة، من خلال استقبال وتسجيل بيانات التوك توك اليوم الاثنين، بهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسريبها لغير المستحقين حماية للمال العام، مع الالتزام بعدم تحديد كميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية.

وأوضح شهاب الدين إسماعيل مركز معلومات التنمية المحلية أنه تمت معاينة المواقع بالمراكز الثلاثة، وتم تجهيز 3 أماكن ستكون على استعداد كامل صباح اليوم، لاستقبال أصحاب التوك توك وتسجيل بيانات المركبات وهذه المواقع هى منطقة العمارات السكنية بعرب الزينة أمام مجمع مخابز سمالوط ومستشفى اليوم الواحد بمركز سمالوط، وفى مركز مطاى تم تجهيز مقر مركز معلومات التنمية المحلية بقرية أبوعزيز على الطريق الزراعى، أما مركز بنى مزار فسيتم استقبال أصحاب التوك توك فى كشك الخدمات الجماهيرية سابقا بموقف مدينة بنى مزار أمام جراج الوحدة المحلية.

وأضاف مدير مركز معلومات التنمية المحلية أنه على جميع أصحاب التكاتك فى المراكز الثلاثة إحضار صور من البطاقة الشخصية وعقد شراء المركبة، ورقم الشاسية، كما يتم إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها، وليس هناك أية تكلفة مالية للتسجيل والحصول على كروت الوقود.


>- بدء إجراءات توزيع كروت البنزين على أصحاب الـ"توك توك" بالمنيا
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