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مجهول يحطم زجاج واجهة قطار بسوهاج بقذفه بالحجارة

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مجهول يحطم زجاج واجهة قطار بسوهاج بقذفه بالحجارة مجهول يحطم زجاج واجهة قطار بسوهاج بقذفه بالحجارة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل التوصل إلى شخص مجهول قام بإلقاء حجر فى إتجاه قطار قادم من الأقصر فى إتجاه الإسكندرية مما نتج عنه تحطيم الزجاج الأمامى للقطار دون حدوث إصابات أو تأخر لحركة سير القطارات.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بتحطم زجاج واجهة قطار عقب رشقه بالحجارة وذلك بناحية قرية مشطا دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال وقادها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة الباحث الجنائية والرائد احمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما أنه أثناء مرور القطار رقم 935 " الأقصر الإسكندرية أسفل كوبرى طما العلوى الجديد بين قرية مشطا ومدينة طما ‏قام مجهول أعلي الكوبرى بإلقاء حجر تجاه القطار مما أدي إلى كسر الزجاج الأمامى للقطار تجاه السائق لم يؤثر ذلك علي حركة سير القطارات، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 940 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .


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