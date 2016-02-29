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محافظ كفر الشيخ: أتابع أعمال الرصف غرب المدينة بنفسى

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محافظ كفر الشيخ: أتابع أعمال الرصف غرب المدينة بنفسى محافظ كفر الشيخ: أتابع أعمال الرصف غرب المدينة بنفسى
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بغرب المدينة، وإزالة الاشغالات ورفع كفاءة البلدورات بـ"طريق الحمراوى – شنو"، لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين.

وأضاف أن أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، قامت برئاسة اللواء أحمد الطرابلسى، بحملة نظافة وإزالة الإشغالات المخالفة ورفع كفاءة البلدورات بطريق الحمراوى – شنو، ورفع كفاءة الطريق، لتحسين الخدمات والمرافق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بشارع داير الناحية بغرب مدينة كفر الشيخ ضمن خطة صيانة ورصف الطرق بمدينة كفر الشيخ.

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف بقرية المنشأة الكبرى
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