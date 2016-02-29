قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل الروائية "بشرى أبو شرار"

استقبل السفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية ، مساء أمس الأحد، الروائية الفلسطينية بشرى أبو شرار، بمقر القنصلية، فور وصولها للمشاركة بأعمالها الأدبية فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب .

وتتواصل "أبو شرار" أثناء تواجدها بالإسكندرية مع أبناء الجالية المقيمين من خلال لقاءاتها الثقافية والندوات التى تلقيها على هامش معرض الكتاب على مدارالفاعليات التى بدأت أمس وتستمر حتى 7 مارس القادم.

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