قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل الروائية "بشرى أبو شرار"

استقبل السفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية ، مساء أمس الأحد، الروائية الفلسطينية بشرى أبو شرار، بمقر القنصلية، فور وصولها للمشاركة بأعمالها الأدبية فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب .إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتتواصل "أبو شرار" أثناء تواجدها بالإسكندرية مع أبناء الجالية المقيمين من خلال لقاءاتها الثقافية والندوات التى تلقيها على هامش معرض الكتاب على مدارالفاعليات التى بدأت أمس وتستمر حتى 7 مارس القادم.
>القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية تشارك فى احتفالية انطلاق حركة فتح السبت
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