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اليوم .. الحكم على المتهمين فى قضية "مقطورة المنيب"

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اليوم .. الحكم على المتهمين فى قضية "مقطورة المنيب" اليوم .. الحكم على المتهمين فى قضية "مقطورة المنيب"
تنطق اليوم محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى وأمانة سر محمد يحيى وصلاح معوض بالحكم على كل من "محمد.ع" سائق و"محمد.س" المتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب.

يواجه المتهمان اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وعدم الالتزام بالسير، ما تسبب فى مصرع 10 وإصابة 13 آخرين.

كان 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.

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