اليوم.. الحكم فى دعوى تتهم المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى

تصدر الدائرة السابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد نجدى، وعضوية المستشارين كل من أحمد أبو شريف، ومحمود حسيم، وأمانة سر محمد نصر، اليوم الاثنين، النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المخرج علاء الشريف وشركه للإنتاج الفنى ضد كل من المنتج أحمد السبكى ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته، بتهمة سرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى فترة لا تتجاوز أياما قليلة فى فيلم "عبده موتة".

كان المخرج علاء الشريف تقدم بدعوى قضائية أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، يتهم فيها المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى صورة فيلم عبده موتة.

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