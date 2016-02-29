أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. الحكم فى دعوى تتهم المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى

Google+ Print
اليوم.. الحكم فى دعوى تتهم المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى اليوم.. الحكم فى دعوى تتهم المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى
تصدر الدائرة السابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد نجدى، وعضوية المستشارين كل من أحمد أبو شريف، ومحمود حسيم، وأمانة سر محمد نصر، اليوم الاثنين، النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المخرج علاء الشريف وشركه للإنتاج الفنى ضد كل من المنتج أحمد السبكى ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته، بتهمة سرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى فترة لا تتجاوز أياما قليلة فى فيلم "عبده موتة".

كان المخرج علاء الشريف تقدم بدعوى قضائية أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، يتهم فيها المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى صورة فيلم عبده موتة.


>القبض على مواطن نقب عن الآثار بالدقهلية مستعينا بدجال مغربى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365