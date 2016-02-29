نائب برلمانى:عضو بـ"النواب"و13 منظمة تلقوا تمويلا أجنبيا بـ 45 مليون دولار

كشف النائب البرلمانى أحمد بدوى، أن أحد أعضاء مجلس النواب، يمتلك منظمة حقوقية، ومعه 13 منظمة أخرى، حصلوا على تمويل أجنبى من جهات غير مشروعة، قدره 45 مليون دولار، مشددا على أن هذا التمويل لا يعرف مصدره، لكنه دخل البلاد من أجل أغراض غير سليمة.

وأكد "بدوى"، لـ"اليوم السابع"، أن هذا النائب والـ 13 منظمة حصلوا على هذه التمويلات خلال الأعوام الماضية،مشيرا إلى انه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأشخاص لمحاسبتهم.

وقال النائب البرلمانى، إن عددا من المنظمات الحقوقية تعمل فى مصر من أجل أغراض مشبوهة، وإنفاق هذه المعونات والتمويلات على أغراض سياسية ليس لها علاقة بالمجتمع المدنى، مشددا على أنها ترتبط بعلاقات غامضة مع مؤسسات خارجية معروف توجهها.

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