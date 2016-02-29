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وزير الرى: 6 آلاف و665 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال 4 أيام

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وزير الرى: 6 آلاف و665 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال 4 أيام وزير الرى: 6 آلاف و665 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال 4 أيام
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن عدد زوار متحف النيل بأسوان بلغ 45 ألفا 358 زائر منذ افتتاح رئيس الوزراء له فى 10 يناير الماضى.

وأضاف مغازى لـ "اليوم السابع"، أن عدد الذين زاروا المتحف فى الفترة من 24 الى 27 فبراير الحالى بلغ 6 آلاف و665 زائر، مشيراً إلى أن قيمة التذكرة للأجانب 30 جنيها.
> ويضم المتحف قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجري العيون ومسطحات خضراء ويتكون المتحف من ثلاثة طوابق ويضم مئات الصور والمعروضات التي تحكي تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه، كما يضم عددا من المقتنيات الأثرية تشمل 150 قطعه أثرية تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى مصب البحر الأبيض المتوسط.

تم انشاء متحف النيل على الطراز النوبى والسودانى، حيث صممت واجهته وبواباته من جرانيت أسوان الوردى، و يضم قاعتين للعرض وقاعتين للمؤتمرات ومكتبا لوزير الرى ومكتبة وقاعة لكبار الزوار وقاعة سينما ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى غرفة تحكم لمراقبة كل ما يدور داخل وخارج المتحف من خلال تزويد المتحف بـ16 كاميرا للمراقبة فى أماكن متفرقة فيه، بجانب موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء.


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