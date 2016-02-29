مهاب مميش: عبور17 ألف سفينة قناة السويس خلال 2015

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين شهد فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015، شهد عبور 17 ألف و483 سفينة أنواع مختلفة مقابل 17 ألف و 184 سفينة عام 2014 .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أنه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015 عبرت 4316 ناقلة بترول مقابل 4053 ناقلة بترول عام 2014 ، كما عبرت 670 سفينة غاز طبيعي مقابل 613 سفينة عام 2014 .

وعبرت 2878 سفينة بضائع صب مقابل 3051 سفينة العام قبل الماضى و2 ناقلة مشتركة مقابل نفس العدد و1527 سفينة بضائع عامة مقابل 1259 سفينة العام قبل الماضى، و5914 سفينة حاويات مقابل 6129 سفينة عام 2014 و387 حاملات جرارات مقابل 228 حاملات جرارات عام 2014، و939 حاملات سيارات مقابل 1003 حاملات سيارات عام 2014 و68 سفينة ركاب مقابل 67 سفينة ركاب العام قبل الماضى و755 أنواع أخرى من السفن مقابل 740 سفينة عام 2014

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